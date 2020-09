Companhia Instável regressa à atividade artística após seis meses de suspensão

"Depois do período de suspensão entre março e agosto, setembro marca o regresso das atividades ao Lugar Instável, no Teatro do Campo Alegre. Temos sido convidados a refletir e a adequar as nossas práticas aos desafios dos tempos que correm. Na Companhia Instável, voltamos agora com parte das atividades regulares, num caminho que se faz aos poucos e com prudência, para se ajustar às solicitações que continuam a surgir", explica a Companhia Instável, no dossiê da programação setembro-dezembro 2020, enviado à agência Lusa.

Segundo a Companhia Instável ao longo dos próximos de 20 meses, o novo projeto "Coriolis" tem o objetivo de promover um conjunto de atividades diversificadas destinadas a reforçar a capacidade da Companhia Instável e de um conjunto de outras organizações culturais sem fins lucrativos que operem no domínio das artes performativas.

"Pretende-se contribuir para gerar conhecimento sobre o setor e, dentro das organizações, incentivar colaborações, valorizar e encorajar melhores práticas, criar novos projetos e gerar consciência acerca do papel destas organizações na sociedade", explica a Companhia Instável.

O novo projeto da Companhia Instável foi realizado em parceria com a Rede Inducar e é financiado pelo mecanismo europeu EEA Grants, fundo gerido em Portugal pela Fundação Calouste Gulbenkian, em consórcio com a Fundação Bissaya Barreto.

Na programação da Companhia Instável está agendado para hoje, dia 17, no Teatro Aveirense (Aveiro) o espetáculo "Mama", com a direção e coreografia de Mafalda Deville.

"Nesta residência iniciei uma investigação sobre os conflitos emocionais e sociais da maternidade juvenil. Tive, como ponto de partida, o meu caso e fui ao encontro de jovens mulheres que se encontram a gerir a situação de estarem grávidas ou de terem sido mães recentemente", explicou a coreógrafa.

Na área das residências artísticas e do apoio aos profissionais da área da dança, a Companhia Instável refere ainda que vai fazer "aconselhamento artístico" no âmbito do "Open GAB - from home", prevendo, por exemplo, aconselhamento na área da produção, técnica e comunicação num `workshops` agendado para 17 de outubro em Faro, no Algarve.

A 06 de novembro, o espetáculo de dança "A Body That Hides Also Stands", com criação e interpretação de Marta Ramos, em parceria da Companhia Instável, apresenta-se no Teatro do Campo Alegre (Porto).

No final do mês de novembro, dia 27, pelas 21:30, sobem ao palco do Teatro Viriato, em Viseu, seis bailarinos (Ilan Gratini, Joana Couto, Lara Serpi, Liliana Oliveira, Liliana Garcia e Ricardo Machado) e seis percussionistas (Pedro Góis, João Miguel Simões, Jorge Pereira, Daniel Araújo, André Dias e Miquel Bernat), para darem vida ao espetáculo "Timber", que nasceu dum desafio da Companhia Instável e do Drumming GP ao coreógrafo Roberto Olivan, para criar uma "`performance` com música de Michael Gordon".

"`Timber` é uma tentativa final de reaver a nossa conexão com o mundo vivo, com as suas próprias dinâmicas ditadas pela luz e escuridão, dia e noite. Aceitar ou morrer. Integrar ou dividir", explica a Companhia Instável, no seu dossiê de imprensa.

A 18 de dezembro, às 21:00, o Teatro Campo Alegre recebe o espetáculo de dança "1984", com coreografia de Sara Bernardo, e onde o "ego" é posto à prova e os "instintos primários emergem sorrateiramente do couro duro e bem trabalhado que vestimos para os outros", lê-se no dossiê da programação da companhia.

Até dezembro, estão também programadas residências artísticas com Ana Isabel Castro e Deeogo Oliveira, Ana Renata Polónia, Carminda Soares e Maria R. Soares, Coletivo UmaUmas, Contanza Giivone, Joana Von Mayer Trindade, Ludovica Daddi, Marta Ramos, Marta Reis Jardim, Companhia Instável/Roberto Olivan, Rui Paixão, Sara Bernardo, Thamiris Carvalho, Xana Novais.

A Companhia Instável é apoiada pela Direção-Geral das Artes e pelo programa Bolsas para a formação Fundação GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas.

