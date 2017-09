Companhia portuguesa de teatro estreia "A Constituição" em Nova Iorque

Lusa 04 Set, 2017, 14:56 | Cultura

"Quatro atores, heróis de uma nova sociedade, são convidados pelo governo para escrever uma nova Constituição. Sequestrados da sociedade. Seis dias. Sem experiência no assunto. Uma constituição perfeita para uma nação imperfeita", lê-se na descrição da peça.

A peça esteve em cena em Portugal, no Teatro Nacional D. Maria II e em digressão pelo país. Para a sua estreia nos EUA, o texto foi traduzido por Maria Inês Marques, uma dramaturga que estuda na Universidade de Yale e colabora com a companhia Saudade Theater.

A peça estreou-se no dia 31 de agosto e recebeu críticas positivas, como a do portal de teatro YesBroadway, que destacou "os quatro atores de primeira linha", dizendo que são "experientes e bem formados, que sabem o que estão a fazer."

"É uma grande porta de entrada para um teatro mais absurdo. O espetáculo desafia a pensar sobre teatro de uma forma diferente. Não é apenas coreografia e Shakespeare", escreveu o crítico do YesBroadway.

A peça, que é apresentada em colaboração com o grupo de teatro independente Horse Trade, é encenada por Jill DeArmon, com a assistência do realizador Pedro Marnoto Pereira, e tem produção de Vanessa Varela e Filipe Valle Costa.

Mickaël de Oliveira já recebeu a Menção Honrosa do Prémio Luso-Brasileiro António José da Silva, em 2009, com o texto "Clitemnestra" e, em 2006, o Prémio de Nova Dramaturgia Maria Matos, com "O que é teu entregou aos mortais". É autor de vários textos para palco, como "Hipólito - monólogo masculino sobre a perplexidade" e "Amar-te longe daqui onde pudesse chamar pelo teu nome".

Diogo Martins, um dos atores da peça e um dos membros da companhia, disse à agência Lusa que "Mickäel de Oliveira é um dos mais talentosos e produzidos escritores portugueses de teatro."

"A Saudade está, de facto, muito satisfeita com esta nossa colaboração e a sintonia artística que existiu entre todas as partes", explicou o ator.

Além de Diogo Martins, fazem parte do elenco Filipe Valle Costa (mais recentemente, um dos atores da série "Snowfall" do canal FX), Pedro Carmo (de séries como "Pan Am" e peças de teatro como "Breakfast at Tiffany`s") e Maria Leite (atriz de "Madre Paula" e da novela "A Impostora").

A Saudade Theatre é a primeira companhia de teatro portuguesa em Nova Iorque e nasceu em 2015, com o propósito de promover o teatro português nos Estados Unidos.

Depois de uma leitura encenada de "Vulcão", de Abel Neves, esta é a primeira encenação para palco.

"Foi-nos apresentado o trabalho de Mickäel e tivemos uma reação particularmente forte a esta peça, que acabámos por produzir. O `timing` pareceu-nos mais do que apropriado, dado o tema da peça e o contexto sociopolítico em que nos encontrávamos. Acabámos por mobilizar todas as nossas forças no sentido de levar `A Constituição` a cena", explicou Diogo Martins à Lusa.

Segundo o ator, os membros da companhia gostavam de levar a peça "a outros palcos, com mais recursos". E também planeiam uma peça original e um projeto de cinema.