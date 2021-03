Companhia Tarumba assinala Dia da Marioneta online com documentário sobre festival

Com realização de Tiago Inuit, o documentário centra-se na edição de 2020 do Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas (FIMFA Lx) que, excecionalmente, devido à pandemia, aconteceu em agosto e contou com uma programação diferente da planeada.

A edição deste ano do festival decorrerá de 04 a 23 de maio, em vários espaços da capital portuguesa.

No ano passado, o FIMFA Lx comemorava 20 anos e, apesar da pandemia, a Tarumba conseguiu organizar o certame com uma edição especial de verão, de 05 de agosto a 05 de setembro, recordam os diretores artísticos do certame, Luís Vieira e Rute Ribeiro.

O Descon`FIMFA Lx20 foi um dos primeiros festivais de teatro a ser realizado com público, após o primeiro confinamento, com oito espetáculos provenientes de quatro países - Portugal, Espanha, México e Bélgica --, apresentados no Teatro do Bairro, no Teatro Taborda e no Castelo de S. Jorge.

"Descon`FIMFA Lx20 - Um Festival em Tempos de Pandemia" é um documentário sobre esta edição inédita do FIMFA Lx, com depoimentos dos artistas que fizeram parte do Festival e que contam como viveram a situação pandémica, e desenvolveram os seus trabalhos artísticos neste contexto.

O documentário conta com testemunhos de Jomi Oligor e Shaday Larios (da companhia Oligor y Microscopía), Inês Barahona e Miguel Fragata (Formiga Atómica), Agnès Limbos e Gregory Houben (Cie Gare Centrale), Pedro Leal (PIA - Projectos de Intervenção Artística), André Murraças, Igor Gandra e Carla Veloso (Teatro de Ferro), Luís Vieira e Rute Ribeiro (A Tarumba -- Teatro de Marionetas).

Com uma duração de perto de 40 minutos, o documentário estará disponível `online`, de forma gratuita, no site do FIMFA Lx, de 21 a 31 de março.

No dia 21, será ainda anunciada a programação da 21.ª edição do FIMFA Lx, que decorrerá em espaços como o Teatro Nacional D. Maria II, o São Luiz Teatro Municipal, o Teatro do Bairro, o Museu de Lisboa - Palácio Pimenta, o Teatro Taborda e a Cinemateca Portuguesa.

O FIMFA é um espaço de reflexão e um ponto de encontro internacional do teatro de marionetas contemporâneo, afirmando-se, desde 2001, como um espaço de programação inovadora e alternativa, que se desenrola a partir de critérios rigorosos de qualidade e reconhecido mérito artístico, afiama a organização.

Trata-se de um projeto multidisciplinar de dimensão internacional, empenhado, desde a primeira edição, na promoção, divulgação e reconhecimento do universo das formas animadas.