Compositor Luís Filipe Neto Costa entre os premiados do programa Ibermúsicas

No Prémio Ibermúsicas de Composição e Estreia de Obra, de acordo com Direção-Geral das Artes (DGArtes) num comunicado hoje divulgado, "foi premiada a obra do compositor Luís Filipe Neto da Costa que terá a participação do ensemble Neighborwoods do México".

"Com o propósito de fomentar a criação de novas obras e a sua estreia, foram premiadas dez obras de dez artistas Ibero-americanos. Para além do prémio de composição, a estreia da obra implica a sua interpretação por ensembles de países designados pelo Programa, de nacionalidade diferente da do compositor", lê-se no comunicado.

As linhas de apoio do Programa de Cooperação Ibero-Americana Ibermúsicas estão este ano, pela primeira vez, abertas a músicos portugueses, depois de Portugal ter aderido, no ano passado.

A adesão de Portugal elevou a 14 os países integrados atualmente no programa: Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela.

Na linha de Apoio ao Setor Musical na Modalidade Virtual, cujos vencedores foram também anunciados hoje, foram escolhidos 24 projetos portugueses, que serão apoiados num valor total de 83 mil euros.

"Estando em falta a divulgação dos resultados da Argentina, verifica-se que propostas artísticas apresentadas pelo Brasil e pelo México contarão também com músicos portugueses, alargando o cruzamento de experiências e consolidando a rede de cooperação cultural Ibermúsicas", refere a DGArtes.

A DGArtes e o Camões Instituto são as entidades responsáveis pela operacionalização deste programa em Portugal, e o diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues, é o representante português no Conselho Intergovernamental e, este ano, faz parte do Comité Executivo Ibermúsicas.

A contribuição anual de Portugal para este programa, de 120 mil euros, é suportada pelos ministérios da Cultura e dos Negócios Estrangeiros, através da DGArtes e do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.

Aquando do anúncio da adesão de Portugal ao programa, os dois ministérios, num comunicado conjunto, salientaram que este foi criado "com o objetivo de fomentar a presença e o conhecimento da diversidade musical Ibero-americana".

"Esta adesão, recentemente formalizada junto da Secretaria-Geral Ibero-Americana, vai permitir aos músicos portugueses a apresentação de candidaturas às linhas de apoio previstas no concurso `Convocatorias de ayudas Ibermúsicas` que, entre outras áreas de intervenção, apoiam, por exemplo, a mobilidade dos músicos, bolsas de estudos para residências artísticas, prémios de criação para canções populares e trabalhos académicos", lia-se no comunicado.

A promoção de edições musicais e discográficas, e a publicação de partituras de compositores ibero-americanos estão também entre as prioridades do programa.