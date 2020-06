Compositores Manuel Brásio e Reis Ramos finalistas do concurso do festival da Póvoa de Varzim

Os compositores Manuel Brásio, com a obra "Ministério do Caos", e Lucas Reis Ramos, com "As estruturas de Solaris", são os dois finalistas apurados no Concurso Internacional de Composição da Póvoa de Varzim (CICPV), do distrito do Porto.