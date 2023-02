Comunidade russa em Portugal mostra solidariedade com a Ucrânia

Quiseram fugir de um país com cuja liderança não concordam e agora mostram a solidariedade com as vitimas da Ucrânia da forma que melhor sabem.



O Casino Estoril foi um desses palcos da comunidade russa contra a guerra, que juntou quase 900 dos seus representantes.