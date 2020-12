Concatedral de Miranda Douro revela as suas "mais belas" peças de arte em exposição

A Concatedral de Miranda do Douro abre, na sexta-feira, uma exposição com "as mais belas" e menos conhecidas peças de pintura, escultura e arte sacra do acervo deste templo quinhentista, anunciou hoje a Direção Regional de Cultura do Norte.