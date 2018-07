Concelho recebe espetáculos de `stand-up comedy`

Lusa03 Jul, 2018, 10:42 | Cultura

A primeira sessão de um conjunto de espetáculos de `stand-up comedy` decorreu em 2017, a 16 de junho, um dia antes do grande incêndio, sendo que a restante programação acabou por ser suspensa por ter deixado "de fazer sentido", explicou à agência Lusa o comediante Rui Xará, sublinhando que, "apesar de a comédia ser curativa, há um tempo para as coisas".

No entanto, a ideia não foi abandonada e, um ano depois, a Câmara de Pedrógão Grande optou por retomar as sessões de `stand-up` no Jardim da Devesa, que arrancam na sexta-feira, com Miguel "7 Estacas".

Posteriormente, a 04 de agosto, atua Rui Xará e, a 14 de setembro, João Seabra, numa iniciativa de entrada gratuita.

"O objetivo é fazer rir", assegurou Rui Xará, sublinhando que há uma dimensão de cura na comédia.

De acordo com o comediante, o humor "é uma boa terapia", sendo que, para além de se levar um tipo de espetáculo que "normalmente não chegaria a estas povoações", há também a necessidade "de normalização da vida daquelas pessoas".

Rui Xará não sabe até que ponto é que o espetáculo será diferente por ser naquele território específico, gravemente afetado pelo grande incêndio de 2017, mas acredita que vai "saber melhor" receber risos da população dali do que doutro sítio, "pelo peso que está por de trás".