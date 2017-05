Concerto da Europa estreia obra de António Pinho Vargas para os seis órgãos de Mafra

Lusa 09 Mai, 2017, 07:18 | Cultura

A composição "3 Pontos no Espaço", concebida para os seis órgãos do Palácio Nacional de Mafra, resulta de uma encomenda da Câmara Municipal ao compositor António Pinto Vargas, e vai ser interpretada por seis organistas de diferentes países europeus: Ludger Lohmann (Alemanha), Reinhard Jaud (Áustria), Juan de la Rubia (Espanha), Roberto Antonello (Itália), João Vaz (Portugal) e Steffen Schlandt (Roménia).

O Palácio Nacional de Mafra tem uma "dimensão europeia" simbólica, não só porque a construção do monumento "envolveu pessoas de vários países" e os órgãos históricos "são uma síntese das influências dos órgãos ibéricos e italianos", como também, mais recentemente, depois do seu restauro, têm vindo a "atrair público estrangeiro", explicou João Vaz à agência Lusa.

O programa do concerto inclui composições de cada país, o prelúdio do "Te Deum", de Marc-Antoine Charpentier (popularizado como o tema da Eurovisão), com arranjo de João Vaz para os seis órgãos de Mafra, e a Sinfonia para a Real Basílica de Mafra, de António Leal Moreira, composta em 1807 por ocasião da construção dos órgãos.

De entrada livre, o concerto termina com um arranjo para seis órgãos do Hino da Europa, baseado no último andamento da 9.ª Sinfonia de Ludwig van Beethoven, sobre a "Ode à Alegria", de Friedrich Schiller.

O concerto está integrado nas comemorações do Dia da Europa que, em Portugal, são organizadas pela EUNIC Portugal, agrupamento constituído por institutos culturais e embaixadas dos países membros da União Europeia e pela Representação da Comissão Europeia em Portugal.