Concerto dá início ao centenário do nascimento de Natália Correia

O concerto é protagonizado pela poesia da escritora, cantada por Ana Bacalhau, Áurea, Amélia Muge, Elisa Rodrigues, Katia Guerreiro, Mafalda Veiga, Patricia Antunes, Patricia Silveira, Maria João, Rita Redshoes, Sofia Escobar e Viviane.Com conceção artística e musical de Renato Júnior, o concerto é só para convidados, mas resultará num álbum que será editado no início do próximo ano, com inéditos incluídos no programa.Nascida em Fajã de Baixo, São Miguel, Açores, em 13 de setembro de 1923, Natália Correia morreu em Lisboa, em 16 de março de 1993.