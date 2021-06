Concerto de Buba Espinho abre festival que vai `percorrer` Baixo Alentejo

Promovido pela Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL) em parceria com as 13 câmaras municipais que a compõem, o evento é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Feder) com uma "taxa de 100%".

Segundo a CIMBAL, o Festival BA resulta da candidatura "Programação Cultural em Rede no Baixo Alentejo", submetida por esta comunidade intermunicipal ao programa operacional regional Alentejo 2020.

O espetáculo inaugural do evento, com o músico Buba Espinho, natural de Beja, está marcado para segunda-feira, a partir das 21:00, junto à Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, em Castro Verde.

"São objetivos desta iniciativa a promoção, dinamização e desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade dos territórios, designadamente através da sua qualificação e valorização turística", sublinha a CIMBAL.

Nos espetáculos, adianta a comunidade intermunicipal, serão envolvidas "entidades e profissionais da cultura identificados por cada um dos municípios" do Baixo Alentejo, com destaque para "as expressões artísticas como o teatro, a dança, a música e o cante".

"O projeto assume-se como uma resposta para a retoma e manutenção das atividades culturais e artísticas", as quais sofreram "prejuízos" devido à sua "suspensão total ou parcial", na sequência da pandemia de covid-19, realça a CIMBAL.

As atuações de António Caixeiro e Paulo Colaço, no dia 17 deste mês, no Largo da Bica, em Cuba, e de José Diogo e Convidados, no dia 18, no Largo da Junta de Freguesia em Santana da Serra, em Ourique, são os espetáculos seguintes.

A entrada é gratuita e está sujeita à lotação do espaço, de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS) devido à pandemia de covid-19.

A CIMBAL integra os municípios de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira.