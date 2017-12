Concerto de Natal com alunos e Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Lusa15 Dez, 2017, 18:30 | Cultura

O evento conta com a participação dos alunos dos Agrupamentos de Escolas de Castanheira de Pera, de Figueiró dos Vinhos e de Pedrógão Grande, que atuam com o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, anuncia em comunicado o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, do Ministério da Cultura.

Segundo esta fonte, o espetáculo, considerado inédito, "junta músicos profissionais, alunos do 4.º ano e professores de educação musical, unidos pelo poder da música".

"Ao longo dos últimos dois meses, os 103 pequenos e grandes artistas, que constituem o elenco, criaram um espetáculo composto por canções de repertório tradicional português e clássicos populares, alusivos a esta época, que agora apresentam às populações da região", é explicado.

A fonte refere que a participação do Pólo da Sertã do Conservatório de Música de Coimbra "foi essencial na preparação dos alunos", e a participação da comunidade escolar da região inclui ainda os alunos da Escola Profissional da Zona do Pinhal que, através das turmas de Restauração e Bar, prepararam a ementa que será servida ao longo do dia aos alunos, cantores, técnicos e equipa técnica envolvida na preparação do espetáculo.

Em estreita colaboração com os municípios de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande e com a Unidade de Missão de Valorização do Interior, a região "mobilizou-se no sentido de criar um espetáculo que a representasse".

O evento será transmitido por `streaming` permitindo que todo o país possa acompanhar a iniciativa `online` e também vão existir locais com a transmissão em direto para as comunidades dos três concelhos envolvidos.

"O Concerto de Natal 2017 é a iniciativa que marca, simbolicamente, o início de um caminho de maior diálogo e proximidade das populações e da comunidade escolar da região com as artes, através de uma estratégia de ação participada, que vem sendo definida e implementada pelas áreas governativas da Cultura e da Educação", é também sublinhado.

O concerto insere-se numa ação maior, "no sentido de trazer mais ofertas culturais ao território, que o valorizem e qualifiquem em termos de criação e fruição artística, a longo prazo".

A fonte refere ainda que é uma iniciativa que constitui "o primeiro passo para a disponibilização do Programa de Educação Estética e Artística nestes concelhos do interior do país, à semelhança do que já acontece em muitos outros, através da Direção Geral da Educação e com a colaboração indispensável de diversos organismos culturais".

Os ministérios da Cultura e da Educação "vêm desenvolvendo um conjunto de ações com o objetivo de contribuírem para uma maior e mais diversificada oferta artística e cultural em contexto escolar em todo o país", afirma o comunicado.

"Um novo caminho de parcerias e de trabalho conjunto, que reforça objetivos e ações coletivos e de todos os agentes envolvidos: administração central e local, agrupamentos escolares, organismos culturais, professores, alunos, artistas e as comunidades", conclui.