Concerto de Natal da Lisbon Film Orchestra este fim de semana em Lisboa e no Porto

Realiza-se este fim-de-semana, em Lisboa e no Porto, o concerto de Natal da Lisbon Film Orchestra. O primeiro concerto aconteceu sábado à noite no Campo-Pequeno, em Lisboa. Segue-se o concerto de domingo à tarde no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.