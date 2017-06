Concerto de Pavel Gomziakov na Gulbenkian com violoncelo Stradivarius Tesouro Nacional

Lusa 02 Jun, 2017, 07:52 | Cultura

O violoncelista russo é acompanhado pelo pianista Andrey Korobeinikov, num programa constituído por peças de Sergei Taneev, Nicolai Myaskovsky e Sergei Rachmaninoff.

O Stradivarius Chevillard-Rei de Portugal, de 1725, está classificado como Tesouro Nacional, e é "uma das `joias da coroa` do espólio do Museu Nacional da Música, sendo o único instrumento em Portugal com a assinatura do construtor António Stradivari (1644-1737)", segundo o museu.

"O violoncelo Chevillard-Rei de Portugal tem a famosa forma B, utilizada por Stradivari entre 1707 e 1726, o período de ouro do mestre italiano", acrescenta o Museu.

Este violoncelo pertenceu ao rei D. Luís (1838-1889), que era músico amador, e o anterior proprietário foi o violoncelista belga Pierre Chevillard (1811-1877), que deteve o violoncelo até à sua morte.

No passado dia 18 de maio, o violoncelo Stradivarius Chevillard-Rei de Portugal foi tocado por Maria José Falcão, acompanhada pela pianista Anne Kaasa, num recital no Museu da Música, celebrativo do Dia Internacional dos Museus.

Este instrumento foi apresentado pela primeira vez ao público em outubro de 2015, também num concerto de Pavel Gomziakov, no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian.

O Museu da Música, no comunicado sobre o concerto de hoje, recorda que, no ano passado, a discográfica Onyx editou um CD "com uma gravação de qualidade excecional", com os Concertos para violoncelo de Joseph Haydn, tocados no Stradivarius Chevillard-Rei de Portugal, pelo violoncelista russo, acompanhado pelo Orquestra Gulbenkian, sob direção do maestro Erik Heide.

A carreira do violoncelista Pavel Gomziakov ganhou dimensão internacional depois de ter gravado um álbum dedicado a obras tardias de Chopin, com a pianista Maria João Pires, editado pela Deutsche Grammophon, em 2009, que foi nomeado para os Prémios Grammy.

Pavel Gomziakov atuou com orquestras como a Nova Filarmónica do Japão, a Orquestra de Câmara de Londres, a Orquestra Nacional de Montpellier, a Filarmónica de Kansai e a Orquestra Nacional de Lille.

No seu país natal, a convite do maestro Valery Gergiev, Gomziakov tocou no Festival Noites Brancas.

O pianista russo Andrei Korobeinikov é um dos "mais conceituados da atualidade", tendo obtido, de 1994 a 2006, mais de 20 prémios em competições nacionais e internacionais, entre os quais o 1.º prémio no Concurso Internacional de Piano Alexander Scriabin, em Moscovo, em 2004, destaca o Museu da Música.

O pianista tocou com as orquestras Filarmonia, Filarmónica de Londres, Sinfónica da NHK, do Japão, Nacional de França, Filarmónica de Tóquio, Sinfónica Tchaikovsky, a orquestra da Konzerthaus de Berlim e a Filarmónica da Rádio Holandesa, entre outras.