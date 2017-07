Concerto dos Pretenders entrega guitarra de Chrissie Hynde leiloada no Cooljazz

Lusa 19 Jul, 2017, 07:37 | Cultura

A guitarra assinada por Chrissie Hynde é entregue ao vencedor do leilão, antes do concerto dos The Pretenders, no Parque dos Poetas, em Oeiras, nos arredores de Lisboa. A primeira parte é garantida por Rita Redshoes.

O valor apurado reverte para o Centro Nuno Belmar da Costa da APCL, cujo objetivo "é apoiar e proporcionar tranquilidade às pessoas com paralisia cerebral e situações neurológicas afins, e suas famílias, através do desenvolvimento máximo das suas capacidades".

Estas iniciativas solidárias iniciaram-se em 2015, tendo então sido leiloada uma guitarra autografada por Mark Knopfler, cujo resultado de oito mil euros reverteu para a CerciOeiras.

Depois do duo mexicano Rodrigo y Gabriela e da portuguesa Márcia, que abriram na terça-feira o edpcooljazz, e de Rita Redshoes e The Pretenders, hoje, seguem-se, na quinta-feira, Maceo Parker e Da Chick.

No dia 23, atuam os brasileiros Filipe Catto e Maria Gadú, no dia seguinte, Jorge Palma e Jake Bugg e, no dia 26, Jamie Lidell & The Royal Pharons e Luísa Sobral.

O festival encerra no dia 29 de julho, com o britânico Jamie Cullum, no Parque dos Poetas, sendo a primeira parte garantida por Beatriz Pessoa.

No ano passado, 35.000 pessoas assistiram aos oito concertos do festival edpcooljazz, segundo dados da organização.