Concerto pela Ucrânia vai realizar-se na Superbock Arena, no Porto

Trinta nomes conhecidos da música portuguesa vão juntar-se num concerto solidário pela Ucrânia. "Uma voz pela paz" acontece já no próximo dia 15 de março, na Superbock Arena, no Porto. As receitas da bilheteira revertem na totalidade para as vítimas da guerra.