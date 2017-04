Concertos da Queima das Fitas de Coimbra arrancam a 05 de maio com James Arthur

Lusa 24 Abr, 2017, 22:08 | Cultura

As noites de concertos na Praça da Canção decorrem de 05 a 12 de maio, com vários nomes estrangeiros, numa seleção musical onde cabe o pimba, reggae, música eletrónica, hip-hop e rock, divulgou hoje a organização do evento, em conferência de imprensa.

Nos quatro primeiros dias, há ainda um palco secundário com curadoria da Rádio Universidade de Coimbra (RUC), que aposta em "nomes emergentes, com especial enfoque na música urbana", disse o presidente da rádio, Francisco Coroa.

Na primeira noite, sobem ao palco principal da Praça da Canção os portugueses You Can`t Win Charlie Brown, seguidos do cantor britânico James Arthur, que já tinha atuado na Queima das Fitas em 2016.

Também Richie Campbell regressa à Queima das Fitas de Coimbra no dia 09, depois de ter atuado em 2013, assim como Sam The Kid que atuou em 2015 e que, no dia 08, repete a dupla que fez com Mundo Segundo na Latada.

No dia 06, o palco principal da Queima das Fitas recebe Diogo Piçarra e David Carreira e, a 07, dia de cortejo, atua Quim Barreiros.

O dj holandês Nicky Romero atua a 10 e, no dia seguinte, é a vez de Virgul (membro dos da Weasel) e de Dj Ride, que já é presença assídua no evento dos estudantes de Coimbra.

A Queima das Fitas encerra ao som do rock, com os conimbricenses Flying Cages e os britânicos Kaiser Chiefs.

Pelo Palco RUC, entre 05 e 08 de maio, passam o americano Cakes da Killa, o britânico He/aT e os portugueses Lake Haze, 800 Gondomar, Riding Pânico, Conjunto Corona, Kking Kong, Dj Nervoso, Dj Firmeza e Keso.

De acordo com a membro da organização Mónica Coelho, o preço do bilhete geral é de 49 euros.

Questionada sobre o orçamento, Mónica Coelho recusou-se a dar qualquer informação aos jornalistas, tal como em anos anteriores, referindo apenas que se mantêm os valores das edições passadas.