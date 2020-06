Concertos do projeto OPA- Oficina Portátil de Artes `online` a partir de sábado

"Durante o mês de junho e em jeito de ilustração do caminho que a OPA tem percorrido ao longo dos anos, desde a sua origem, decorrem sessões de `warm up` em formato digital, que contam com a participação de alguns dos artistas que tiveram oportunidade de viver e experimentar todo o processo em edições anteriores, como La Familia Gitana, SXR, Máry M, Mynda Guevara e DJ Kope", refere a OPA em comunicado.

Estas sessões, que irão acontecer no sábado, no domingo e nos dias 13 e 14 deste mês, "marcam também o regresso de Estraca à OPA", que é um projeto "direcionado a jovens talentos dentro do hip-hop na zona da Grande Lisboa".

O `rapper` do Bairro da Cruz Vermelha, na zona lisboeta do Lumiar, "participou, pela primeira vez, numa edição OPA em 2009 quando tinha apenas 12 anos e uma vontade enorme de dar asas ao seu sonho associado à música". "Depois da sua passagem pela OPA, a sua carreira tem crescido e tido enorme destaque na cena hip-hop nacional", lê-se no comunicado.

Em março, em entrevista à Lusa a propósito da edição do álbum "Dar Vida", Estraca falou da OPA como um projeto "mesmo muito importante" na sua vida e carreira.

"Eu queria fazer isto [rap], mas não sabia muito bem como, nem muito bem se queria fazer isto para sempre", partilhou na altura.

Com a OPA, Estraca participou em concertos no centro de Lisboa, "porque o projeto tinha aquela `cena` de levar a periferia ao centro" e contactou com `rappers` e músicos que partilhavam histórias que o iam motivando "e fazendo acreditar que é possível".

Estraca reconheceu que foi a OPA que lhe "abriu o mundo", e ele soube "aproveitar as oportunidades". "Soube agarrar bem as oportunidades, que é muito importante", disse.

Os concertos da OPA deste fim-de-semana e dos dias 13 e 14 deste mês, que serão transmitidos em direto na página do projeto na rede social Instagram, vão decorrer "em estúdios de música e espaços ligados à criatividade artística em Lisboa, como o espaço Takeit, estúdios Namouche, auditório World Academy e estúdios Lisbon Sound Society".

No sábado atuam Kastiço + Contra Factos, Dimoura, YGMil e La Familia Gitana e no domingo R.K.S., Cadi e SXR. Para 13 de junho estão agendadas as atuações de DJ Kope, Máry M, Dukes e Primo e para dia 14 as de Puto Kara, May e Mynda Guevara.

Estraca será o `host` (apresentador) das quatro sessões, que têm início marcado para as 18:00.

Entretanto, decorrem, até 22 de junho, as candidaturas para a edição deste ano da OPA, que podem ser submetidas através da página `online` oficial do projeto em www.sonsdalusofonia.com/opa.

Os selecionados terão acesso "a formação musical através de `workshops` com Francisco Rebelo (Orelha Negra, Fogo Fogo), o saxofonista de jazz Carlos Martins e outros convidados a definir (artistas do universo do Hip Hop português) durante o mês de julho".

"No início de agosto, após todo o processo de seleção e formação, os jovens talentos que participam da OPA 2020 terão a oportunidade de mostrar o seu talento, pela primeira vez, ao vivo numa sala de espetáculos, com transmissão em direto através das plataformas digitais OPA e parceiros", lê-se no comunicado hoje divulgado.

A OPA é um projeto pedagógico e artístico de raiz intercultural, promovido há mais de dez anos pela Associação Sons da Lusofonia. A edição deste ano é feita em coprodução com a produtora / editora NISCHO - Projectos Criativos.