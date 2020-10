Concertos, oficinas e `masterclasses` no Festival de Percussão de Évora

Da responsabilidade da Associação e Conservatório Regional de Évora `Eborae Mvsica`, o evento tem direção artística de Vasco Ramalho e vai decorrer no Convento dos Remédios.

Segundo a organização, os orientadores e formadores das oficinas e `masterclasses` vão ser Tiago Rêgo (adufes), Frame Drums e Boomwhackers (ambos de percussão tradicional), Mário Fernandes (música de câmara), Hugo Danin (bateria) e, através de videoconferência, o belga Ludwig Albert (marimba).

Estas iniciativas incluídas no programa "têm como objetivos contribuir para o desenvolvimento técnico e artístico dos formandos" ou "partilhar experiências individuais e coletivas".

Os `workshops` e `masterclasses` visam ainda a promoção e valorização do trabalho desenvolvido pelos formandos, a motivação do progresso na aprendizagem e dar aos participantes a oportunidade de poderem "contactar e trabalhar com grandes nomes do panorama musical nacional e internacional".

O concerto de abertura, às 21:30 de dia 06, vai ser protagonizado pelo agrupamento Algarve GP Contemporânea, formado por Vasco Ramalho, Pedro Branco, João Palhas e Luís Casal.

No dia seguinte, à mesma hora, atua a formação La Mar de la Musica, num espetáculo com "canto, alaúde e percussão oriental", enquanto, no último dia do festival, às 19:00, o concerto de encerramento vai envolver todos os participantes, disse hoje à agência Lusa fonte da `Eborae Mvsica`.

As inscrições para o III Festival Internacional de Percussão de Évora estão abertas "até à próxima quarta-feira" e quem frequentar as oficinas terá acesso gratuito aos concertos, sendo necessária reserva antecipada, acrescentou.

A inscrição, que é paga, deve ser feita mediante o preenchimento do respetivo boletim (que será enviado a quem o solicitar através do e-mail eboraemusica@gmail.com), referiu a entidade promotora.

Neste evento, "o uso da máscara é obrigatório", lembrou ainda a `Eborae Mvsica`.

O III Festival Internacional de Percussão de Évora é financiado pelos ministérios da Cultura, através da Direção-Geral das Artes, e da Educação, sendo ainda apoiado pela Câmara de Évora.