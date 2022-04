Concurso procura obras de luso-descendentes e venezuelanos em Portugal

"Espero que participem os luso-venezuelanos de Portugal e os venezuelanos de todas partes do mundo, com propostas inéditas que reflitam o conceito de coexistência", explicou a coordenadora do SNC, Lety Tovar, à Lusa.

O vencedor de cada uma das categorias (desenho gráfico, fotografia e ilustração) da 13.ª edição do concurso, lançado pelo "Espaço Anne Frank" (www.espacioannafrank.org), receberá um prémio de 500 dólares (456 euros), sendo que o júri poderá selecionar também outras obras que se destaquem.

Todos os maiores de 18 anos podem apresentar candidaturas podem até 3 de junho, em versão digital ou física, e não haverá uma pré-seleção de candidatos.

As obras devem "explicar o caminho para a coexistência, uma forma metafórica de falar das práticas diárias", explicou Lety Tovar.

O concurso procurareflexões sobre os caminhos para a convivência pacífica, o respeito pela diferença, o direito à igualdade e à justiça, assim como o valor de proteger ou defender quem não pode fazê-lo por si mesmo, disse a coordenadora do SNC.

O concurso pretende ainda divulgar os valores humanos, o uso da liberdade de expressão e a consciência cidadã.

"As peças selecionadas vão ser expostas em locais públicos e na galeria virtual do `Espaço Anne Frank`, após exposições em escolas, colégios e universidades, para promover a coexistência como forma de vida", explicam os organizadores, no material promocional do concurso.

O júri do concurso será constituído pela promotora cultural Lía Di Lucca, o artista plástico Leonardo Moleiro, o artista visual, escritor e compositor Juan Luís Landaeta, a investigadora de comunicação e professora universitária Johanna Pérez Daza, o artista multidisciplinar Alexander Apóstol, o fotógrafo e curador Wilson Prada, os desenhadores Pedro Quintero e Eduardo Chumaceira e a desenhadora e fotógrafa Kataliñ Alava, conhecida por Kachale.

Os resultados serão divulgados a partir de 29 de agosto.

A entrega de prémios e inauguração da exposição virtual com as peças selecionadas terá luar em setembro, no âmbito das celebrações do Mês da Coexistência.