Concursos da DGArtes no domínio da Criação entre os primeiros a abrir este ano

Segundo a Declaração Anual 2020 da Direção-Geral das Artes (DGArtes), publicada hoje no `site` deste organismo, "os três concursos com maior expressão financeira, contemplando todas as áreas artísticas - nas artes performativas: o circo contemporâneo e artes de rua, a dança, a música e o teatro; nas artes visuais: a arquitetura, as artes plásticas, o design, a fotografia e os novos media; e o cruzamento disciplinar" -, têm estabelecido o mês de maio como "prazo limite de abertura".

Os três concursos "com maior expressão financeira" são os de apoio a projetos nos domínios da Criação e Edição (com uma dotação de 1,7 milhões de euros), da Programação e Desenvolvimento de Públicos (700 mil euros) e da Internacionalização (400 mil euros).

A Declaração Anual 2020 deveria ter sido publicada até 30 de novembro do ano passado. No entanto, "à data de 30 de novembro do ano transato não estavam reunidas as condições fundamentais para a elaboração da mencionada declaração, por não estar publicada a Lei do Orçamento do Estado para 2020".

"Uma vez que essa publicação veio a acontecer apenas a 31 de março do presente ano, a DGArtes divulga agora a Declaração Anual, homologada por Sua Excelência a Ministra da Cultura em 12 de maio de 2020", lê-se no comunicado hoje publicado no site da DGArtes.

Os programas de Apoio a Projetos e de Apoio em Parceria, que constam da Declaração Anual 2020, têm uma dotação global de 4,7 milhões de euros. Deste montante, 3,9 milhões de euros destinam-se ao Programa de Apoio a Projetos e 800 mil euros ao Programa de Apoio em Parceria.

A Declaração Anual 2020 prevê também a abertura, em junho, "do Programa de Apoio a Projetos para a seleção, através de um concurso limitado, da Representação Oficial Portuguesa na Exposição Internacional de Arte -- Bienal de Veneza de 2021". Este concurso tem uma dotação de 250 mil euros, que serão atribuídos em dois anos, "com 200 mil euros respeitantes a 2020".

Em setembro, a DGArtes prevê abrir "o procedimento simplificado, considerando os domínios da circulação nacional, investigação e formação", no valor de 400 mil euros.

Também para setembro, está prevista, no contexto do programa Europa Criativa, "a abertura de um Programa de Apoio a Projetos na modalidade Apoio Complementar". Este programa tem uma dotação de 450 mil euros. A DGArtes esclarece que se trata de um "apoio plurianual a atribuir em três anos, com 150 mil euros correspondentes a cada ano".

No que diz respeito aos Programas de Apoio em Parceria, "foi aberto em fevereiro deste ano o procedimento relativo ao Programa Arte e Reinserção Social, cujo lançamento estava inicialmente previsto para o último trimestre de 2019".

Este programa "assenta na parceria estabelecida entre a DGArtes e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, tutelada pelo Ministério da Justiça, visando a implementação de projetos artísticos nos Estabelecimentos Prisionais", e tem uma dotação de 200 mil euros.

Para setembro está previsto o Programa Arte Sem Limites, "resultante da parceria a celebrar entre a DGArtes e a Associação Acesso Cultura, entidade pioneira e de referência em questões de acessibilidade na área da Cultura, que consiste na definição de dois procedimentos que promovem (i) a diversidade da prática profissional de artistas com deficiência e (ii) o acesso de pessoas com deficiência ou necessidades específicas à oferta artística". O montante destinado a este programa é de 300 mil euros.

A DGArtes prevê ainda a abertura em setembro de um terceiro Programa de Apoio em Parceria: Arte e Saúde Mental.

Este programa, desenvolvido em parceria com a P28 - Associação de Desenvolvimento Criativo e Artístico, responsável pelo projeto Manicómio, surge "com o intuito de promover o desenvolvimento de projetos artísticos de artistas com doença mental". Este programa tem uma dotação de 300 mil euros.