Concursos de apoio sustentado a teatro e circo publicados em Diário da República

Lusa25 Out, 2017, 10:40 | Cultura

Os avisos de abertura dos concursos nas quatro disciplinas são publicados no Diário da República n.º 206/2017, Série II, emitidos pelo Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes (DGArtes), responsável pela atribuição dos apoios.

Neste programa, a área do teatro é aquela que irá receber uma verba mais elevada de todas as já anunciadas, com 29.670.000 euros, enquanto a área do circo contemporâneo e artes de rua receberá 1.075.000 euros.

Estes montantes foram fixados por despacho, de 20 de outubro, pelo secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, ainda segundo o Diário da República.

Os avisos de abertura são publicados um dia depois da publicação da abertura dos concursos do mesmo programa para as áreas da dança, artes visuais, música e cruzamentos disciplinares, que vão ter um valor global disponível para apoios de 33,8 milhões de euros.

Na última semana, a DGArtes tinha anunciado que, até 30 de novembro, serão anunciados os prazos, áreas artísticas, domínios de atividade e prioridades das linhas a abrir em 2018, com os outros programas de apoio do novo modelo de apoio às artes.

O novo modelo de apoio às artes, instituído a 24 de agosto pelo Decreto-lei n.º 310/2017, prevê três programas: o apoio sustentado, o apoio a projetos e o apoio em parceria.

Os apoios sustentados destinam-se a financiar "entidades e agentes culturais de todo o país, nas áreas das artes visuais, performativas e cruzamentos disciplinares, que desenvolvam atividade e programação cultural continuada, a dois e a quatro anos", segundo o novo regime de apoio.

Os avisos de abertura e esclarecimentos sobre os instrumentos e condições de acesso aos concursos para os artistas e agentes culturais vão poder ser consultados no Balcão Artes, a nova ferramenta de comunicação da DGArtes com o setor cultural, em https://www.dgartes.gov.pt.

Encontra-se também disponível uma linha telefónica e de correio eletrónico para atendimento ao candidato, segundo a entidade.