Concursos de apoios a projetos artísticos abrem hoje

A declaração anual da DGArtes previa que cinco dos sete concursos de apoio a projetos abrissem em outubro, mas isso dependia do encerramento dos programas de apoios sustentados e do prazo de audiência de interessados.Daqueles sete concursos dois já foram abertos: o de arquitetura, com 350.000 euros, para a representação de Portugal na Bienal de Veneza 2023, e o do apoio complementar Europa Criativa (450.000 euros) para artes performativas, artes visuais, cruzamento disciplinar e artes de rua.Os concursos que abrem hoje apoiam artes de palco, artes de rua, artes visuais e arquitetura, têm uma dotação total de 9,25 milhões de euros, o que representa um aumento de 1,7 milhões de euros face aos concursos de 2021.