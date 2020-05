Concursos para seleção de diretores de museus e monumentos abrem este mês

Quando o novo regime jurídico de autonomia de gestão dos museus entrou em vigor, em junho do ano passado, cerca de metade dos diretores dos museus e monumentos da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) passaram a estar em regime de substituição, a aguardar concurso.

No quadro do novo regime, os diretores passam a ser recrutados através de concursos públicos, de entre candidatos com vínculo ou sem vínculo à administração pública, em Portugal ou no estrangeiro, para comissões de serviço de cinco anos, com a limitação máxima de dez anos.

Até agora, o regime era de três anos, sem limite de renovação, com seleção feita através da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública.

Os candidatos a diretores terão de apresentar uma proposta de projeto a desenvolver na unidade orgânica, e que será avaliada - assim como o seu currículo - por um júri composto por representantes de entidades da museologia e de especialistas do setor, da DGPC e das direções regionais de Cultura.

Em janeiro deste ano, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, tinha anunciado, no parlamento, que estes concursos iriam abrir no primeiro trimestre deste ano, "eventualmente no início de março".

O anúncio tinha sido feito durante a audição conjunta da comissão parlamentar de Orçamento e Finanças e da Cultura e Comunicação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Este novo regime, que gerou expectativas e críticas dos museólogos, por alguns considerarem insuficiente para resolver os problemas do setor, trouxe também a criação do grupo de projeto para os "Museus no Futuro", para pensar o modelo a seguir nesta área, dentro de dois anos.

Em janeiro, no parlamento, Graça Fonseca garantiu o Património Cultural como "prioridade do Governo" e realçou "a importância de um documento de planeamento e calendarização de recuperação do património".

"É importante termos um plano a dez anos, que estamos a construir, e este ano já tem reflexos no aumento das verbas para algumas entidades, como a Direção-Geral do Património Cultural e as direções regionais de Cultura", defendeu Graça Fonseca.

No âmbito dos monumentos e museus, a ministra da Cultura falou, na altura, da necessidade de "incrementar o emprego científico", no setor.

"Os museus precisam muito de conservadores, novas qualificações nas áreas de diferentes intervenções dos museus. Estamos a fazer trabalho com o ministério da Ciência e Tecnologia para aumentar o emprego científico na área dos museus e monumentos nacionais", disse.