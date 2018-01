Condeixa-a-Nova investe em diversos projetos para valorizar património romano

Lusa17 Jan, 2018, 18:01 | Cultura

A candidatura de Conímbriga a Património Mundial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) é outro dos projetos em desenvolvimento e no qual o município também está empenhado, no âmbito da estratégia que tem vindo a adotar para valorizar o património romano do concelho, afirma o presidente da Câmara da vila vizinha de Coimbra, Nuno Moita, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"Uma das nossas prioridades assenta na valorização dos recursos de Condeixa e, em especial, daqueles que mais nos distinguem, como é o legado romano de Conímbriga", sublinha o autarca, recordando alguns dos "investimentos mais recentes realizados na valorização do património romano de Condeixa", como "a abertura do Museu PO.RO.S, enquanto infraestrutura complementar às Ruínas de Conímbriga".

É igualmente nesta perspetiva que a Câmara de Condeixa-a-Nova aceitou "integrar e liderar o processo de criação" da Rede de Cidades Romanas do Atlântico, cuja constituição vai ser protocolada na quinta-feira, às 10:00, na Feira Internacional de Turismo (FITUR), em Madrid, Espanha.

Participam na sessão representantes dos municípios fundadores, nomeadamente Braga (Portugal), Lugo, Gijón, Castro Urdiales e Irun (Espanha) e Périgueux (França), além de Condeixa-a-Nova.

"O convite para a adesão de Condeixa-a-Nova, enquanto município fundador, à Rede de Cidades Romanas do Atlântico, partiu do presidente do município basco de Irun, José Antonio Santano Clavero, que já no passado havia tentado dar início ao projeto, mas que, por causa da conjuntura económica que afetou os países ibéricos, acabou por ser adiado", refere a Câmara de Condeixa na nota.

No acordo, os municípios fundadores comprometem-se a definir, desde logo, a "constituição das bases da futura Rede de Cidades Romanas do Atlântico", nomeadamente os seus estatutos, no sentido de "potenciar a configuração de uma rede europeia de cidades romanas".

A Rede pretende "contribuir para a promoção do potencial turístico de todas as cidades" aderentes, promover a sua imagem turística em feiras nacionais e internacionais e "estabelecer relações e intercâmbios com redes análogas, tanto nacionais, como internacionais".

Para o cumprimento destes objetivos estão previstas várias atividades, desde a "criação de uma imagem corporativa para promoção turística conjunta" ou da "elaboração de ferramentas e material de promoção conjunta" até à realização de "ações de promoção turística das cidades, a partir da perspetiva da sua identidade romana", exemplifica a Câmara de Condeixa-a-Nova.

Após a assinatura do protocolo será feita uma apresentação pública da Rede de Cidades Romanas do Atlântico, às 11:30, no stand Euskadi, aos operadores turísticos e visitantes presentes na FITUR.