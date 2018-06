Condeixa-a-Nova recria vida romana em Conímbriga com 450 atores e figurantes

Lusa14 Jun, 2018, 13:54 | Cultura

A iniciativa, que vai para a quinta edição, engloba espetáculos teatrais, acampamento de legionários, quinta de animais, gladiadores, artesãos e visitas guiadas às ruínas de Conímbriga, situadas no concelho de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra.

"Temos apostado na vertente cultural e turística, assente num património único que nos distingue, como fator de desenvolvimento económico e social", disse o presidente do município Nuno Moita, na apresentação do evento.

Entre as novidades desta edição, destaca-se o acampamento dos legionários durante os dois dias, a existência de um tear romano de pesos, a cunhagem de moeda, a existência de dois cortejos no domingo e o alargamento das visitas guiadas com animação de um para os dois dias.

Com entrada gratuita, as várias iniciativas do evento decorrem em vários espaços das ruínas romanas, que estão classificadas como monumento nacional, desde a Casa dos Repuxos, o Fórum e a Praça da Alimentação, onde nove associações do concelho exploram tasquinhas com comida e bebida da época romana.

"Um dos objetivos era o envolvimento das pessoas e das associações do concelho para que o evento crie uma dinâmica própria e isso está conseguido", salientou Nuno Moita.

Segundo o autarca, o maior objetivo passa por "valorizar um património único e criar um evento que seja um fator distintivo no panorama regional e nacional, que promova o concelho e este complexo de ruínas romanas", que anualmente recebe cerca de 90 mil visitantes.

Em 2017, "Condeixa - O vislumbre de um império" recebeu oito mil visitantes, número que o autarca pretende ver aumentado nesta edição para os 10 mil.

A edição deste ano tem como tema a recriação da elevação de Conímbriga a município, ocorrida no ano 73 depois de Cristo, quando Vespasiano era imperador de Roma e lhe concedeu direitos políticos.

O evento tem início no sábado às 18h00, com a abertura da Praça da alimentação e jogos para as famílias, e encerra no domingo às 20h00, junto às ruínas do Fórum, com o espetáculo "Munera Gladiatoria", celebrando a elevação de Conímbriga a município.