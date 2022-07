Conferência dos Oceanos. Encerramento marcado pela "declaração de Lisboa"

Foto: Fredrik Öhlander - Unsplash

Termina hoje a Conferência dos Oceanos organizada pelas Nações Unidas. A Declaração de Lisboa vai marcar a cerimónia de encerramento desta tarde, trata-se do texto final que vai ser assinado pelos Estados-membros das Nações Unidas.