"Confluência das músicas brasileira e portuguesa" no álbum "Saudade" de Miguel Amaral

Lusa29 Set, 2019, 13:07 / atualizado em 29 Set, 2019, 13:07 | Cultura

Em declarações à Lusa, o guitarrista Miguel Amaral disse que decidiu "fazer um disco que juntasse chorinhos e valsas brasileiras com as guitarradas e valsas portuguesas, que ganham uma sonoridade única, confundindo-se a sua origem e influências. É uma fusão natural, que transparece numa raiz comum".

O álbum inclui peças de Casimiro Ramos ("Noturno"), Pedro Amorim ("Caprichosa"), José Fontes Rocha ("Valsa em Si Menor"), Lourenço Lamartine ("Aguenta seu Fulgêncio") e de José Nunes ("Ana Cristina"), entre outras obras de outros compositores.

"Pedro Álvares Cabral", de Amador Pinho, foi apontada pelo músico português como "a mais característica deste CD, que sintetiza o seu espírito -- sozinha consegue ter características da duas tradições musicais", disse.

Referindo-se a "Saudade", de Ernesto Nazareth, que dá nome ao álbum, o guitarrista disse que tem "secções muito, muito idênticas com a `Valsa em Si Menor`, de Fontes Rocha", tendo sido "compostas em épocas completamente diferentes".

Miguel Amaral indicou também que "Ana Cristina", do guitarrista português José Nunes, "parece um chorinho brasileiro".

Para o alinhamento do novo álbum, Miguel Amaral procurou "peças que, mesmo sem essa consciência por parte dos seus criadores, tivessem um certa influência de uma ou de outra cultura musical".

O músico realçou a participação do violão de sete cordas, tocado por Yuri Reis, que "dá uma outra densidade às melodias portuguesas, acrescenta-lhes algo, serve de contraponto, com notas graves".

O disco inclui "Fado Barroco", de Mário Laginha, que "é uma brincadeira entre as guitarradas e a música do barroca", e é "uma porta aberta para o futuro e para um outro universo que venha a nascer a partir desta sonoridade de `Saudade`", disse à Lusa Miguel Amaral.

"Saudade" é constituído por 12 peças e vai ser apresentado pelos músicos, numa série de recitais, a iniciar na próxima terça-feira na Casa das Artes, em Vila Nova Famalicão.

O músico reconheceu a "fraca tradição em Portugal de recitais exclusivos de guitarra portuguesa, sem qualquer voz", referindo ainda que este instrumento está muito associado ao fado, "principalmente a guitarra portuguesa de Lisboa".

Miguel Amral toca uma guitarra portuguesa de Coimbra, com afinação de Lisboa, uma tradição iniciada por José Fontes Rocha, músico que acompanhou Amália Rodrigues, Maria da Fé, Maria Armanda, entre outros fadistas.

No dia 03 de outubro, quinta-feira, Miguel Amaral e Yuri Reis atuam no auditório do Círculo Católico dos Operários, no Porto; no dia 11, atuam em Lisboa, na Casa da América Latina; no dia 19, no Auditório de Penedono, no distrito de Viseu; no dia 26, participam no Festival de Outono, organizado pela Universidade de Aveiro e, no dia 13 de novembro, estarão no Teatro da Vista Alegre, em Ílhavo, no distrito de Aveiro.