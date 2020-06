Conhecido o programa do centenário de Amália

O programa inclui concertos, exposições, videomapping, um musical e uma festa de reabertura das casas de fado.



As celebrações dos 100 anos do nascimento de Amália Rodrigues começam a 1 de julho e estendem-se até ao próximo ano.



A primeira iniciativa será um tributo de 100 guitarristas, de várias gerações, ao legado da fadista.



O concerto vai decorrer nos Paços do Concelho de Lisboa e será transmitido em direto na internet e na RTP no dia 4 de julho.