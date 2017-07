Conhecidos os cinco finalistas do Grande Prémio de Romance e Novela

Lusa 17 Jul, 2017, 19:21 | Cultura

Quatro dos cinco finalistas já receberam o prémio em anos anteriores.

Alexandra Lucas Coelho, que já venceu este galardão em 2012, é finalista este ano com o romance "Deus-dará", e Ana Margarida de Carvalho, que venceu em 2013, consta na lista dos cinco finalistas com o seu segundo título de ficção, "Não se pode morar nos olhos de um gato".

Isabela Figueiredo, que começou a escrever no blog Mundo Perfeito, atualmente Novo Mundo, é finalista com o romance "A Gorda".

A quarta finalista é Mafalda Ivo Cruz, que conquistou este troféu em 2003, é este ano candidata com o título "Pequena Europa".

O quinto finalista é Paulo Varela Gomes, distinguido em 2016, que morreu em abril do ano passado, com a obra "Passos Perdidos".

No mesmo comunicado, a Associação Portuguesa de Escritores cita o regulamente do Prémio, patrocinado pela Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, segundo qual "não poderá ser atribuído a obra póstuma", mas lembra o júri que "este romance de Paulo Varela Gomes, foi editado ainda em vida do autor".

O júri é constituído por José Correia Tavares, que presidiu, Isabel Cristina Rodrigues, José Carlos Seabra Pereira, Luís Mourão, Paula Mendes Coelho e Teresa Duarte Carvalho, que, entre os 94 livros publicados em 2016 e admitidos ao concurso, escolheram por "unanimidade" os cinco finalistas.

O vencedor do Prémio, no valor pecuniário de 15.000 euros, será conhecido "oportunamente".

O Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores foi instituído em 1982. No ano passado o vencedor foi Paulo Varela Gomes, com o romance "Era Uma Vez em Goa".

Alexandra Lucas Coelho venceu com "E a noite roda", Ana Margarida Carvalho, com "Que importa a fúria do mar", ambas com o romance de estreia, e Mafalda Ivo Cruz, com "Vermelho".

Entre outros escritores, já foram distinguidos por duas vezes, com este galardão, Agustina Bessa-Luís, Maria Gabriela Llansol, António Lobo Antunes, Vergílio Ferreira e Mário Cláudio.

David Mourão-Ferreira, José Saramago, José Cardoso Pires, Mário de Carvalho, Rui Cardoso Martins, Vasco Graça Moura e Lídia Jorge foram alguns do s autores que também receberam este prémio.