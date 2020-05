Consórcio "Smart Heritage City" inclui Portugal e é finalista dos prémios ILUCIDARE

O Consórcio ILUCIDARE, a Comissão Europeia e Europa Nostra anunciaram hoje os projetos pré-selecionados para a primeira edição dos Prémios Especiais ILUCIDARE 2020, que têm o apoio do programa de pesquisa e inovação Horizonte 2020, juntamente com o programa Europa Criativa.

"Estes projetos são exemplos notáveis de inovação e relações internacionais na área do património histórico por toda a Europa", destacam os organizadores, especificando que os dois prémios distinguirão um projeto em "inovação na área do património", e outro em "relações internacionais na área do património".

Assim, os selecionados em inovação na área do património foram o Smart Heritage City, França/Portugal/Espanha, o St. John`s Bulwark, `s-Hertogenbosch, da Holanda, e o TYPA - Estonian Print and Paper Museum, Tartu, da Estónia, enquanto que os finalistas ao prémio para relações internacionais na área do património são os projetos Archaeology for a young future, de Itália e Síria, The Friends of Czech Heritage, do Reino Unido e The Oppenheim House, Wroclaw, da Polónia.

O projeto Smart Heritage City (SHCity) resulta de uma cooperação Europeia que desenvolveu uma solução tecnológica que visa melhorar a gestão de centros urbanos históricos.

Trata-se de uma tecnologia que ajuda os gestores dos monumentos na gestão e tomada de decisão, assim como na gestão do fluxo turístico.

Este estudo, financiado pela União Europeia, foi desenvolvido por um consórcio internacional composto por sete instituições de Espanha, França e Portugal, que incluem centros de investigação, universidades, fundações, institutos tecnológicos e autoridades municipais.

A tecnologia em causa está a ser testada na cidade espanhola de Ávila - os seus locais históricos valeram-lhe um lugar na lista de Património Mundial da UNESCO -, que necessita de preservar e de cuidar uma extensa área urbana e patrimonial, enfrentando uma crescente pressão turística.

Os seis projetos pré-selecionados vão inspirar a comunidade ILUCIDARE e encorajar os decisores políticos a apoiarem o património como uma área dinâmica e criativa, afirmam os organizadores.

Os dois vencedores dos Prémios Especiais ILUCIDARE 2020 -- um em inovação na área do património, e outro em relações internacionais na área do património -- serão anunciados no outono deste ano.