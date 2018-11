"Contos Contados com Som" vão criar viagens imaginárias no Teatro da Rainha em dezembro

Lusa28 Nov, 2018, 09:48 | Cultura

"Lembram-se da altura em que os vossos pais ou avós vos costumavam ler uma história antes de adormecer?" é a questão que o Teatro da Rainha lança ao público infantil, para abrir o apetite à apresentação de "Contos Contados com Som", que regressam à cidade, depois da apresentação em 2017.

O projeto, da autoria de Miguel Azguime e da Miso-Music, que pelo terceiro ano consecutivo ocupa a Sala Estúdio da companhia das Caldas da Rainha, junta às histórias os sons com que os criadores deste programa levam o público mais novo por "viagens imaginárias, a mundos mágicos".

O espetáculo inclui textos e histórias tradicionais portuguesas e estrangeiras, bem como histórias originais de escritores portugueses contemporâneos. Para cada uma delas foi escrita "uma música original por um compositor português".

À "voz do narrador, à música eletroacústica, às transformações de voz em tempo real", em palco, junta-se, na plateia, "a imaginação das crianças, estimulada pelos efeitos sonoros" para uma viagem "ao sabor de cada enredo", sublinha a companhia.

Paula Azguime é responsável pela conceção e difusão sonora do espetáculo, que tem direção artística de Miguel Azguime e conta com os narradores Ana Baptista e Francisco Sales.

Entre os "Contos Contados com Som", que já fazem parte do `acervo` da Miso Music - e que podem combinar-se entre si, em diferente número e sequência, para espetáculos em diferentes locais -, constam "A Ilha", de João Gomes de Abreu e Yara Kono, com música de Rui Penha, "O pássaro da cabeça", um poema de Manuel António Pina, com música de Joana Sá, "Quando eu Nasci", de Isabel Martins, com música de Simão Costa, "Uma Mesa é uma Mesa. Será?", também de Isabel Martins, e música de José Luís Ferreira.

"A menina dos olhos de chuva", com música de Ângela Lopes e história de Anne Lauricella, "A Velha e o Ladrão", de Sérgio Pelágio, numa história de António Torrado, "Nuno e os Monstros", de Isabel Soveral, com texto de Ágata Mandillo, "Plop!", de Isabel Pires, para Ana de Castro Guimarães, "O Rouxinol do Imperador", de Miguel Azguime, para o clássico de Hans Christian Andersen, e "A Música do Silêncio Mágico", de António Ferreira, numa adaptação de "O Rei Vai Nu", são outras obras da coleção "Contos Contados com Som".

Títulos como "A Estrela do Mar foi Viajar", de Mafalda de Azevedo, com música de Simão Costa, "O Pastorinho e a Flauta", de Carlos Guedes, para um conto tradicional da região do Douro, recolhido e recriado por Alexandre Parafita, e a história de Irmãos Grimm "O Pescador e a sua mulher", com música de Andre Bartetzki, são outros "tesouros" dos "Contos Contados com Som" da Miso Music, que podem surgir nas sequências de espetáculos.

Entre os "Contos Contados" estão também "Palavras Trocadas", de alunos da Escola de Música do Conservatório Nacional, com música de Jasmim Mandillo, uma obra composta no âmbito do projecto "Compor Com Sons"

Dirigido a crianças dos quatro aos 12 anos, famílias, professores e educadores, o espetáculo tem um preço de três euros para os adultos e dois para as crianças.

Além da sessão pública do dia 05, às 18:30, a companhia realiza outras, de 04 a 06 de dezembro, para o público escolar, em diversos horários, mediante marcação prévia.