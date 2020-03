Convento de Francos no Porto está na "iminência" de fechar nos próximos dias

"Não estamos a conseguir apoios, estamos na iminência de fechar o Convento de Francos e isto é uma dor muito grande. É uma questão de dias, não é uma situação que se possa arrastar", avançou hoje à agência Lusa uma das responsáveis da associação, Teresa Alte da Veiga.

Criada em 2017, por decreto episcopal do então bispo do Porto, António Francisco dos Santos, a Associação de Fiéis do Coração Imaculado de Maria pretende recuperar o Convento de Francos, abandonado no Porto desde 2001, para o tornar num "centro de acolhimento espiritual e cultural".

Num vídeo publicado, na sexta-feira, na rede social Facebook, a associação adianta que o projeto, que visa tornar o Convento de Francos num "espaço para todos", pretende acolher estudantes deslocados, famílias em emergência social, peregrinos e viajantes, bem como promover retiros e encontros sociais.

Além deste acolhimento, o projeto visa também dinamizar atividades culturais, nomeadamente, exposições e espetáculos, e atividades sociais ligadas à espiritualidade e religiosidade.

No entanto, apesar dos apoios da Câmara Municipal do Porto, da Junta de Freguesia de Ramalde e de outras instituições, segundo a responsável, a associação precisa "urgentemente de alguém com capacidade financeira que acredite no projeto".

"Seria necessário um investimento de um milhão de euros para avançarmos com as obras", explicou Teresa Alte da Veiga, adiantando que o atual projeto "não invalida a rentabilidade" dos quartos existentes na parte superior do convento.

"Prefiro ter uma atividade social, episcopal e cultural, ainda que abdicando durante uns anos dos quartos (...) Agora, pensar que o convento pode vir a ser transformado num hotel, não me agrada porque perdia todas as suas características", reiterou.

Com cerca de 6.000 metros quadrados escondidos por uma igreja com menos de um século e por uma rua de casas térreas, o Convento de Francos foi fundado em 1951, por iniciativa de Marianna Ignez de Jesus de Mello da Silva da Fonseca de Sampaio.

No começo do século XXI, o espaço - o último convento de clausura da cidade - encerrou, o imóvel foi vendido e as irmãs lá residentes distribuíram-se por vários outros conventos do país, do Algarve ao Norte.

À Lusa, a responsável adiantou que, apesar de ter ficado com uma cópia das chaves para "abrir o convento", teve de entregar as originais, com a reserva de que "se a situação não se resolve nos próximos dias, o Convento de Francos vai mesmo fechar portas".