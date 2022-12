Cooperativa Bandim nasce no Natal para integrar migrantes em Portugal

As oficinas funcionam simultaneamente em Sintra no mercado da Serra das Minas e em Lisboa no espaço Arroios Activa.

Entre o grupo, a partir de agora, 9 cooperantes passam a ter responsabilidades de gestão da Cooperativa Bandim.

Depois dos cursos de costura, apoiar no reforço das competências dando cada vez mais espaço de actuação e independência, será o objectivo da Fundação Aga Khan.