Cooperativa cultural da Lousã lançou plataforma digital que congrega festivais literários europeus

Lusa15 Jan, 2019, 14:24 | Cultura

"Não existia, realmente, nenhum sítio onde pudéssemos ir ver os festivais todos juntos e colher informações para nos ajudar. E, então, depois de falar com várias pessoas, surgiu a ideia de criar uma plataforma digital que congregasse festivais do continente europeu", salientou Filomena Amaral, presidente da Arte-Via.

Durante a apresentação da plataforma LIFE - Literary Festivals in Europe (www.literaryfestivals.eu), que decorreu na manhã de hoje numa unidade hoteleira da Lousã, distrito de Coimbra, a escritora frisou o trabalho "árduo" de pesquisa dos festivais existentes e posterior contacto para construção daquela ferramenta digital.

A presidente da Arte-Via Cooperativa, que integra o consórcio do Festival Literário Internacional do Interior - Palavras de Fogo, que vai para a segunda edição, recordou as dificuldades sentidas na organização daquele evento, em 2018, no contacto com escritores.

"Agora, a nossa ambição é conseguir ter nesta plataforma todos os festivais literários europeus. Trata-se de uma plataforma sempre em aberto, que com o tempo vai crescer e possibilitar que cada festival possa estar constantemente a atualizar o seu espaço na página digital", sublinhou.

Para Ana Filomena Amaral, autora do romance "O Diretor", apresentado em dezembro em Goa, na Índia, a plataforma "é um instrumento essencial para qualquer instituição que queira começar a organizar um festival literário, pois tem ali muita informação que pode utilizar".

A plataforma, acrescentou, foi desenvolvida gratuitamente por Leonardo Simões, da empresa AG3 Digital, que se está a instalar em Portugal.

Na sessão, a presidente da Arte-Via Cooperativa apelou ainda à participou no concurso literário nacional lançado em setembro, integrado no Festival Literário Internacional do Interior - Palavras de Fogo, com o objetivo de descobrir novos escritores.

A iniciativa é suportada pela Direção Regional de Cultura do Centro, que atribui um prémio de 7.500 euros à obra premiada, no seguimento de uma sugestão do Presidente da República, aquando da primeira edição do festival Palavras de Fogo, em junho de 2018.

O concurso literário vai distinguir um texto original no domínio da ficção, romance ou novela, escrito em língua portuguesa, por autor de nacionalidade portuguesa, com idade não superior a 35 anos, incluindo a edição da obra.