Coreografia de Akram Khan abre hoje temporada da CNB no Teatro Camões

Estreada no ano passado, no Teatro Camões, esta peça estará em palco de quinta-feira a domingo, segundo a companhia.

"iTMOi - In The Mind of Igor" tem direção artística e coreografia de Akram Khan, música original de Nitin Sawhney, Jocelyn Pook e Ben Frost, cenografia de Matt Deely, figurinos de Kimie Nakano, desenho de luz de Fabiana Piccioli, dramaturgia de Ruth Little, pesquisas de Joel Jenkins e desenho de som de Nicolas Faure.

Os figurinos foram executados no atelier de guarda-roupa da CNB, sob a orientação de Paula Marinho.

Esta peça teve estreia absoluta em 2013, em Grenoble, na França, pela companhia do coreógrafo britânico Akram Khan, nascido no Bangladesh há 47 anos.

Num texto sobre o seu trabalho, o coreógrafo explica que lhe interessou sobretudo "explorar as dinâmicas com as quais Stravinsky transformou o mundo clássico da música, evocando emoções através de padrões, em vez de expressões, e como esses padrões foram enraizados no conceito de uma mulher que dança até à morte".

"Para mim, esta abordagem é de uma enorme inspiração. Mas, de certa forma, espero poder investigá-la novamente, não apenas através de padrões, como Stravinsky o fez, mas também através da exploração da condição humana", acrescenta.

Akram Khan explica ainda que, ao criar esta obra com três compositores com trabalhos diferentes -- Nitin Sawhney, Jocelyn Pook e Ben Frost -- permitiu-lhe "descobrir inúmeros e diversos sons, usando Stravisnky como referência, o guia, o mapa".

Akram Khan criou, entre outras obras, "Until the Lions", "DESH", "Vertical Road", "Gnosis" e "Zero degrees", e tem colaborado com o Ballet Nacional da China, com os coreógrafos e bailarinos Sidi Larbi Cherkaoui e Israel Galván, a cantora Kylie Minogue, os artistas visuais Anish Kapoor, Antony Gormley e Tim Yip, o escritor Hanif Kureishi e o compositor Steve Reich.

Entre outos prémios para as artes de palco, recebeu, ao longo da carreira, os Laurence Olivier, de Londres, os Bessie, de Nova Iorque, e o prémio da Sociedade Internacional das Artes Perfomativas (ISPA, sigla da designação original em inglês, International Society for the Performing Arts)

Khan é Artista Associado do Sadler`s Wells de Londres e do Curve, de Leicester, no Reino Unido.