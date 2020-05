Coreógrafo Alessandro Sciarroni assina a rubrica "O Tempo das Cerejas" da Materiais Diversos

Em quase dois meses de isolamento, a Materiais Diversos mantém-se ativa "de várias formas", estando a avançar, à distância, a pesquisa do artista catalão Quim Bigas, que, "por esta altura", estaria no Cartaxo (Santarém) a desenvolver uma residência e um `workshop`, afirma um comunicado da associação.

Na impossibilidade de o concretizar, devido à pandemia da covid-19, avançam as entrevistas, ficando a residência física e o `workshop` "Set to Move" agendados para setembro.

Em junho, a carta a publicar na rubrica "O Tempo das Cerejas" será de Quim Bigas.

A sessão dos "Encontros que Contam", que deveria realizar-se no Centro de Bem-Estar Social de Minde (concelho de Alcanena, distrito de Santarém), não será possível concretizar-se, "por agora", mantendo-se o contacto com técnicas e seniores da instituição, acrescenta a nota de imprensa.

Como "referência", a Materiais Diversos sugere uma "visita" a um dos projetos do Memoriamedia, com sede em Alenquer, o LU.GAR, onde se podem ver e ouvir alguns "contadores de eleição".

Nas redes sociais, neste caso do Teatro Municipal do Porto, vai ser possível ver o espetáculo "Sublinhar", de Marta Cerqueira, no dia 01 de junho, no âmbito das iniciativas que assinalam o Dia Mundial da Criança.

A Materiais Diversos deixa ainda a sugestão para uma visita ao seu site para conhecer os projetos "Tatibitate", de João dos Santos Martins, e "Tempos Livres", de Teresa Silva, que estariam em residências este mês, respetivamente, em Bruxelas e em Marselha.

Também para maio estava previsto o lançamento do livro que assinala os 10 anos do Festival Materiais Diversos, com "diferentes vozes" que, ao longo de 2019, "refletiram sobre a história da dança e das artes performativas em Portugal, na sua relação com os novos centros de criação e programação".

Os contributos para a publicação surgiram de pesquisa no arquivo da associação, de entrevistas, encontros e do debate "Entre a Urbe e a Serra: A experiência do Festival Materiais Diversos", moderado por António Pinto Ribeiro, realizado durante a 10.ª edição do festival, afirma a nota de imprensa.

A Materiais Diversos, que conta com direção artística de Elisabete Paiva, salienta as "ações solidárias que se multiplicam entre profissionais e estruturas para mitigar os efeitos do presente estado de exceção, perante a insuficiência cabal das medidas apresentadas pelo Ministério da Cultura e as respostas pouco comprometidas de muitas instituições culturais".

No caso da associação, foram contactados artistas, parceiros e públicos envolvidos no programa para, em conjunto, encontrarem "a melhor forma de responder à suspensão de atividades que a pandemia gerou", bem como conseguir honrar todos os compromissos.

"Valorizar a cultura começa por respeitar e proteger os nossos pares e dignificar o trabalho de todas as pessoas envolvidas", sublinha a nota da Materiais Diversos.