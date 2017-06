Coro infantil da Casa da Música tem estreia marcada para 01 de outubro

Lusa 03 Jun, 2017, 10:27 | Cultura

Anunciada em 2016 como uma das novidades do ano seguinte, a criação deste coro infantil entra agora na sua reta final, com a "identificação" das 50 crianças, entre as cerca de 300 envolvidas neste projeto, que formarão as vozes deste novo conjunto da Casa da Música, disse à Lusa Jorge Prendas, coordenador do serviço educativo da instituição.

Segundo o responsável, a identificação das vozes tem vindo a ser feita desde o primeiro ensaio pelos seis formadores que estiveram, ao longo do ano letivo, "mais de 30 vezes", no terreno, mas a determinação da Casa da Música é ter "até ao fim de junho o coro formado".

A Casa da Música pretende que os 50 coralistas, escolhidos entre os alunos do 1.º ciclo do ensino básico das escolas Quatro Caminhos (Senhora da Hora, Matosinhos), Lomba (Porto) e Quinta das Chãs (Vila Nova de Gaia), assumam "um compromisso sério" com este projeto, pelo que o trabalho de identificação das vozes vai ser feito "com pinças" e junto dos encarregados de educação.

A estreia do coro está marcada para o Dia Mundial da Música, com a interpretação da obra "War Requiem", do compositor britânico Benjamin Britten, ao lado da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.

Até lá, adiantou Jorge Prendas, está já previsto promover em julho "três dias de trabalho" intenso com as crianças e depois, em setembro, "criar um regime regular de trabalho aos sábados de manhã".

Os pequenos coralistas irão então passar a realizar "um trabalho regular, que vai passar pela formação musical e técnica vocal", sustentou.

O responsável pelo serviço educativo disse ainda que contará com "a ajuda do coro infantil de Esposende", cujos membros serão "os padrinhos nesta estreia" da nova formação da Casa da Música.

Jorge Prendas enalteceu a "extraordinária adesão dos pais", bem como da comunidade educativa, a este projeto.

Aquando do anúncio da intenção de criar este coro infantil, em setembro do ano passado, Jorge Prendas afirmou que o objetivo é tornar o coro infantil uma "referência" e torná-lo capaz de se associar aos outros agrupamentos residentes da Casa da Música.

"Não será apenas mais um projeto feito na casa. Vai também ao encontro daquela que é a missão do Serviço Educativo de colocar a música ao alcance de todos", explicou.