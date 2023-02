Correntes d’Escritas abre hoje na Póvoa de Varzim

O festival literário Correntes d’Escritas começa esta terça-feira na Póvoa de Varzim, Porto, livre de todas as restrições impostas pela pandemia de covid-19, contando nesta edição com a presença de 98 autores de expressão ibérica, de 15 diferentes nacionalidades.