Correntes d`Escritas junta 140 escritores na Póvoa de Varzim para celebrar 20 anos

Lusa31 Jan, 2019, 16:28 | Cultura

A 20.ª edição do Correntes d`Escritas vai receber dois chefes de Estado no primeiro dia, em 19 de fevereiro: o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, vai dirigir a cerimónia de abertura, quando são anunciados os prémios literários de 2019, enquanto o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, vai proferir a conferência inaugural, sobre "As letras da língua e a mobilidade dos criadores na CPLP".

Entre os convidados da edição que se vai realizar de 16 a 27 de fevereiro, vai estar um prémio Cervantes, o nicaraguense Sergio Ramírez, prestes a lançar "Já ninguém chora por mim" em Portugal, três prémios Camões (Arménio Vieira, Germano Almeida e Hélia Correia) e cinco prémios literários Casino da Póvoa (Lídia Jorge, Ana Luísa Amaral, Manuel Jorge Marmelo, Juan Gabriel Vásquez, para além de Hélia Correia).

"Dezanove edições depois [do começo], o Correntes d`Escritas é também herança, memória, inspiração e modelo para os tantos festivais literários que se lhe seguiram, de norte a sul do país e ilhas. Esta constelação de encontros literários é na realidade o maior tributo que pode ser prestado ao Correntes d`Escritas e prova de que a sua história é pó de estrelas que deixa lastro", afirma a introdução do programa da 20.ª edição.

No Cine-Teatro Garrett, no centro da Póvoa de Varzim, a primeira mesa vai contar com o antigo ministro Guilherme d`Oliveira Martins e com o jornalista José Carlos de Vasconcelos, seguindo-se uma sessão sob o tema "E livres habitamos a substância do tempo", com a participação de Ana Paula Tavares, Filipa Leal, Germano Almeida, Helder Macedo, Juan Gabriel Vásquez e Lídia Jorge.

Ao longo dos dias seguintes aquele espaço da Póvoa de Varzim vai ainda receber nomes como o presidente do conselho de administração da Impresa, Francisco Pinto Balsemão, a mais recente vencedora do prémio Vergílio Ferreira, Nélida Piñon, o galardoado com o prémio Leya de 2018, Itamar Vieira Junior, o espanhol Manuel Vilas ou a cantora Aldina Duarte.

O Correntes d`Escritas vai também acolher lançamentos de livros, concertos e exposições, além de programar visitas a escolas por vários dos autores participantes.