Covid-19. Festival Monstra e Festa do Cinema Italiano adiados

O Festival de Animação de Lisboa - Monstra, a cumprir duas décadas, deveria decorrer de 18 a 29 de março, em várias salas de Lisboa, mas foi adiado "e provavelmente vai ser realizado noutros moldes", disse à agência Lusa fonte da organização.

A 13.ª da Festa do Cinema Italiano deveria iniciar-se a 01 de abril, em Lisboa, e em mais de uma dezena de cidades, mas foi adiada "para uma data a anunciar em breve", revelou a organização.

"Sendo um evento que recebe milhares de pessoas e devido ao aumento da gravidade da situação em Itália e em Portugal, a organização considera que não estão reunidas as condições para a sua realização e para o bem de todos", afirmaram em comunicado.

Hoje, o Centro Cultural de Belém (CCB) também cancelou a celebração do Dia Mundial da Poesia, prevista para 21 de março, por razões que se prendem com contenção da evolução do vírus Covid-19 em Portugal.

A Casa da América Latina também anunciou o cancelamento de todas as atividades culturais marcadas até 03 de abril, o que inclui, entre outras iniciativas, o ciclo "Tríptico Chileno: Do Fim do Mundo ao Início do Universo", com o escritor Afonso Cruz, marcado para o dia 26 de março, no CCB, e que será adiado para data a anunciar posteriormente.

O surto do novo coronavírus, que já infetou 41 pessoas em Portugal, está a levar a uma série de cancelamentos e adiamentos no setor da Cultura, mas também a alguma incerteza sobre se a agenda se mantém.

Em Lisboa, a câmara municipal anunciou que os museus e teatros municipais vão estar encerrados entre quarta-feira e 03 de abril, abrangendo recintos que iriam acolher aqueles dois festivais de cinema.

Estarão encerrados museus, galerias e bibliotecas municipais, assim os teatros municipais (São Luiz, Lu.Ca e Teatro do Bairro Alto), o Padrão dos Descobrimentos e o Cinema São Jorge.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a DGS.