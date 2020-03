Covid-19: Medidas excecionais abrangem espetáculos até 90 dias após estado de emergência

Foto: Tiago Petinga - Lusa

As medidas excecionais relativas a espetáculos não realizados em Portugal, devido à pandemia da covid-19, abrangem iniciativas agendadas desde 28 de fevereiro até 90 dias úteis depois do fim do estado de emergência, segundo um decreto-lei aprovado esta quinta-feira.