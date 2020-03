Covid-19. Presidente da Câmara de Ovar aponta o dedo ao Governo e aos empresários

O presidente da Câmara de Ovar afirma que a autarquia conseguiu ontem "implementar um plano muito arrojado" que "tenta limitar a circulação de pessoa" no concelho e "criar uma rede sanitária com uma zona protegida de muito difícil penetração".da autarquia.Salvador Malheiro salienta que no. E o que é certo é que quando vimos a publicação em Diário da República, essa interdição caiu".O autarca explicou que “no despacho que foi publicado em Diário Público a questão de permitir que as indústrias possam trabalhar, impede literalmente que exista a entrada de mercadorias. Seja de matérias-primas, seja também de expedição de produto final. Assim como a entrada de funcionários dessas mesmas indústrias, que não têm origem no município de Ovar”.O presidente da câmara, eleito pelo PSD, fala numa "” .E questiona: “O que é nós estamos aqui a fazer? Pensei que a minha função era fazer cumprir escrupulosamente um despacho que saiu do Governo. E vemos o próprio ministro (Administração Interna) a violar o seu próprio despacho”.“E nós estamos neste impasse.(…) Agora, que confiança é que eu posso ter. Que credibilidade é que nós podemos ter num documento emanado do Governo, quando ele sofre alterações a cada instante”.





“Já não falo das pessoas que estão aqui a dar o corpo ao manifesto e a implementar um plano muito arrojado para tentar criar um cordão sanitário. Mas falo, sobretudo da entropia que foi criada no âmbito de toda esta legislação”, acrescentou.