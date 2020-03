Covid-19. Turismo do Centro lança campanha de esperança "Haverá Tempo!"

"Com esta campanha, associamo-nos ao enorme esforço do país na sensibilização de todos. E também na criação de esperança, tão necessária nos dias que vivemos", resume Pedro Machado, presidente da Entidade Regional que agrupa cem municípios do Centro do país.

A campanha tem como plataformas principais um vídeo (disponível em https://youtu.be/3ur9_SDvGDE) e imagens nas redes sociais, acompanhados da hashtag #haveratempo, entre outras.

"São tempos como os que vivemos que nos obrigam a parar, para depois recomeçar. Tempos que nos tiram a liberdade, mas que também nos fazem acreditar. Acreditar que podemos, que venceremos. Haverá tempo para voltar a dar asas aos nossos sonhos, de abraçar quem amamos, de sorrir sem sombras", refere o texto do vídeo promocional.

O vídeo abre com a imagem de uma pessoa com máscara protetora e segue por algumas das maiores atrações turísticas da região. "Haverá tempo para recomeçar, para viajar, para correr, para voar. Voltar a sentir e vibrar, ao sabor do vento, do sol, da chuva. Haverá tempo para navegar e para voltarmos a estar juntos. Até lá, ficaremos em casa. E como um todo, um só, venceremos".

Pedro Machado disse à Lusa que a situação na região "está complicada, mas previsível", e que a Turismo do Centro está a preparar-se para a retoma, que deverá ser em junho, dependendo da evolução da doença.

No âmbito do seu Plano de Contingência para lidar com o surto, a Turismo do Centro criou uma "amostra" de 1.030 pontos turísticos, unidades hoteleiras, restaurantes e atrações que monitoriza de perto.

O objetivo é seguir a evolução da pandemia, avaliar quase ao minuto o seu impacto no setor e ajudar a encontrar soluções, refere Pedro Machado.

Portugal regista três vítimas mortais do novo coronavírus, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), que dá conta de 785 casos confirmados.

A terceira morte, de acordo com a DGS, ocorreu na região Centro. As duas primeiras mortes tinham sido registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os dados do boletim epidemiológico hoje divulgado, com dados até às 24:00 de quarta-feira e atualizado às 11:00 de hoje, indicam que há mais 143 casos confirmados de Covid-19 do que na quarta-feira.