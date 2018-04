Covilhã recebe "Encontros com a Cultura"

Lusa26 Abr, 2018, 14:43 | Cultura

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a autarquia explica que estes "Encontros com a Cultura" vão decorrer no salão nobre dos Paços do Concelho e contam com vários painéis de debate e reflexão em que participam diferentes personalidades do setor da cultura e das artes.

A autarquia frisa que esta ação tem "o intuito de contribuir para que agentes, indivíduos e instituições da região possam refletir a cidade da Covilhã, as suas tradições e o território em termos de políticas públicas para a cultura".

Segundo acrescenta, os encontros terão como pano de fundo a reflexão sobre o que deverá ser o novo espaço do Teatro Municipal da Covilhã e do Centro de Inovação Cultural, cuja abertura está prevista para 2019.

Até lá, a autarquia realiza um conjunto de ações, quer de reflexão, quer de práticas artísticas de apoio a eventos da cidade e de envolvimento da comunidade artística e social, pelo que além dos "Encontros com a Cultura" será ainda realizado o "Fórum de Discussão da Covilhã + 15 anos".

"Essa reflexão será feita através de um conjunto de temas que gerarão um pensamento - num sentido mais lato ou em áreas artísticas específicas - relativo a aspetos que construirão a base estrutural do posicionamento dos agentes culturais e criadores locais no que concerne a projetos em rede e de criação em parceria, que possam assumir a arte e a cultura como eixos de qualificação do território", aponta a informação.

Este município do distrito de Castelo Branco frisa ainda que as ações em causa devem contribuir "para o desenvolvimento de massa crítica, responsabilidade e compromisso social, fortalecimento do sentido de identidade e pertença, que possam ser parte do processo de construção de um melhor exercício de cidadania".

"No fundo, pretende-se que a cultura possa ser o catalisador da qualificação do território, de forma transversal, da educação, da criação de novas dinâmicas económicas e sociais, ao turismo e da forma como a cidade comunica nacional e internacionalmente e o seu posicionamento estratégico", acrescenta a informação.