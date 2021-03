Criador luso-guineense lança em Nova Iorque linha de calçado com `pano de pinti`

Contactado pela Lusa em Nova Iorque, onde reside, Armando Cabral explicou que lançou a linha há 15 dias, em parceria com uma empresa de vendas, mas, neste momento, alguns modelos já estão esgotados no mercado.

O `pano de pinti` é um pano feito num tear e é utilizado na maioria de cerimónias de quase todos os grupos étnicos da Guiné-Bissau, representando mesmo um dos símbolos do país.

Armando Cabral, que cria os sapatos numa fábrica em Itália, disse à Lusa que, na sequência do assassínio do norte-americano George Floyd, por um polícia, e como forma de mostrar a sua indignação com o sucedido, decidiu lançar "um produto no mercado que demonstrasse a influência de África no mundo".

"A ideia de lançar os modelos com `pano de pinti` surgiu como uma forma de ativismo social", declarou Cabral.

Após um período de reflexão, o criador decidiu juntar aos sapatos, o `pano de pinti`, produto que, disse, encerra a história, os valores culturais e a qualidade das técnicas artesanais da Guiné-Bissau.

"A nova forma de comunicar a marca `Armando Cabral` vai passar a ser dominada pela cultura africana", frisou o criador de sapatos, que vende para 15 países da Europa, alguns de África, nomeadamente Angola e Nigéria, vários da Ásia e outros tantos do Médio Oriente.

Armando Cabral quis dar a conhecer aos seguidores a Guiné-Bissau e viu no `pano de pinti` algo que pode ajudar a divulgar o nome do país, porque, enfatizou, "por trás do produto existe um grande manancial social e cultural".

O supermodelo não tem loja na Guiné-Bissau, gostava que os seus sapatos chegassem ao país, acredita que um dia Bissau terá um estabelecimento seu, mas reconhece que os seus clientes são da classe média alta.

Enquanto isso não acontece, Armando Cabral, que cria e vende sapatos há 11 anos, aponta para a loja online como lugar onde qualquer cidadão do mundo poderá adquirir os seus produtos, com ou sem `pano de pinti`.