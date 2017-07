Crise brasileira ameaça Festival de Internacional de Artes de Língua Portuguesa

Lusa 07 Jul, 2017, 12:45 | Cultura

"Já adiamos o Festlip para dezembro, porque não temos nenhum patrocínio ou parceria confirmada. Se não conseguirmos mudar esta situação até ao mês de agosto, teremos de cancelar", disse a responsável da Talu Produções, que organiza anualmente o festival.

Nos últimos oito anos o festival contou principalmente com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, mas, até agora, este organismo não respondeu a nenhum contato dos organizadores, para sinalizar se vai patrocinar ou não o evento.

"Não tivemos resposta nenhuma da Prefeitura do Rio de Janeiro. Perdemos também o apoio que tínhamos da iniciativa privada, por isto, o Festlip está ameaçado", frisou Tânia Pires.

A falta de verbas públicas está relacionada com o momento turbulento do Brasil, país que, nos últimos dois anos, vive a maior crise económica de sua história, problema agravado pelo envolvimento dos seus principais líderes políticos em denúncias de esquemas de corrupção.

No caso do Rio de Janeiro, a situação é ainda pior, visto que os governos do Estado e da cidade estão deficitários e têm grande dificuldade em manter até mesmo os seus serviços públicos básicos em funcionamento.

A organizadora do Festlip reconhece a crise, mas lembra que o cancelamento do festival seria um exemplo negativo dado pelo Brasil à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), principalmente agora que o bloco é presidido pelo país sul-americano no biénio de 2016-2018.

"Um evento como este é uma vitrine da língua portuguesa no mundo. Todos os países [da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP] estão solidários, cobrando, e será uma perda muito grande ficar um ano sem realizar o festival. A própria CPLP já disse [numa publicação oficial], que a Festlip reflete seu âmago e a sua essência", salientou.

Apesar dos problemas, a organizadora adiantou à agência Lusa que, se for realizada, a 9.ª edição da Festlip irá homenagear a companhia portuguesa Teatro Meridional, de Lisboa, de Miguel Seabra e Natália Luiza.

"O homenageado seria o grupo Meridional de Lisboa, que completa 25 anos de trabalho neste ano. O grupo seria representado pelas figuras do diretor e encenador Miguel Seabra e da diretora e dramaturga Natália Luiza. Eles já foram convidados, ficaram muito surpresos e felizes", contou Tânia Pires.

O evento também caminhava para se transformar num festival de artes de linguagem digital.

"Tínhamos a intenção de fazer transmissões usando a internet para os nove países de língua portuguesa, que poderiam acompanhar tudo o que aconteceria no Rio de Janeiro em tempo real (...). Era um passo grande que o festival pretendia dar", explicou.

Os organizadores manifestaram ainda intenção de montar um espetáculo teatral, reunindo um ator de cada um dos países da CPLP e um encenador brasileiro.

"A criação do espetáculo aconteceria por meio de encontros virtuais, nos quais o diretor falaria com os atores, usando a internet. Os atores viriam para o Brasil cinco dias antes da abertura do festival e a peça seria montada. É algo que nunca foi feito antes, uma outra novidade", concluiu a organizadora.

O Festlip é um evento organizado desde 2008 para valorizar o teatro e outras expressões artísticas produzidas no Brasil, Cabo Verde, Angola, Portugal, Timor Leste, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Moçambique.

Em 2016, o Festlip, foi dedicado exclusivamente ao dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues, e contou com a participação do Teatro da Garagem, de Lisboa, que estreou "A Vida Como Ela É", peça inspirada nas crónicas do escritor, e com o Elinga Teatro, companhia angolana de Mena Abrantes, que apresentou "A Mulher sem Pecado".