Crista Alfaiate envia "carta-espetáculo" a adolescentes no Teatro Carlos Alberto

Estreada em março deste ano no Teatro Luís de Camões, em Lisboa, a peça chega agora ao Porto para quatro dias de récitas, num espetáculo pensado para adolescentes que parte de várias cartas literárias e de uma trama em torno de um crime e da vida de uma cantora de ópera há 300 anos.

"Niet Hebben [Carta Rejeitada]" foi criada e interpretada pela atriz, a partir de um desafio de Susana Menezes, diretora artística do Teatro Luís de Camões, em Lisboa, que lhe deu "carta branca para fazer o que quisesse".

Depois de vários trabalhos para bebés e infância, havia o desejo de trabalhar a adolescência, a que se juntou "o interesse natural em ler cartas".

"Despertava-me curiosidade, já andava com um projeto na cabeça, e que se calhar nunca sairia da gaveta sem este desafio. Pensei logo que podia pegar nisto para estas idades", explicou Crista Alfaiate à Lusa.

O elemento "que agregou tudo", no que toca aos materiais recolhidos, foi uma notícia sobre um posto de correios, inglês, que, ao fechar, decidiu abrir cartas com mais de 300 anos contidas num baú. Entre elas estava a missiva de uma cantora de ópera de Haia, que emigrara e, após viajar para fora do país, descobriu que estava grávida, tendo o destinatário rejeitado a sua mensagem.

Daí sai o título da peça e o "encanto da história", a "vontade de saber o que aconteceu", além de dar ao espetáculo "uma figura já de si teatral".

"Achei que era um bom mote para servir de pretexto para falar do que queríamos, das questões de género, afirmação das mulheres, liberdade", revela Crista Alfaiate.

Ao lado de uma linguagem contemporânea, para se aproximar dos jovens que poderão ficar mais distanciados pelo conteúdo de época e pelo uso do correio, hoje em dia menos comum, estão documentos como partes das "Novas Cartas Portuguesas" e missivas de Franz Kafka ou Oscar Wilde, além da "Carta do Achamento do Brasil", de Pero Vaz de Caminha, que permitiu uma reflexão sobre como o colonialismo é ensinado nas escolas.

Vários temas, como o colonialismo, o feminismo ou "a questão do ambiente", estão hoje "em cima da mesa dos adolescentes", mais do que para gerações anteriores, considera Crista Alfaiate, que vê os jovens agora a "formar mais grupos e a debater".

Num tempo em que os jovens têm "uma data de mundos a explodir e certezas que se vão firmando", a carta pode ser um sítio "onde se pode largar tudo, expressar-se", em que a missiva em si se transforma "num pretexto, há um género literário mas pode conter qualquer coisa, um poema, um texto curto ou longo, mais descritivo ou impressivo".

"Era importante para nos passar a ideia de que é um espaço onde nos podemos expressar livremente e pôr todo o nosso universo", refere.

Aliado a um trabalho "solitário", uma dinâmica "importante" para o decorrer da peça em 50 minutos, está o vídeo, a cargo de Catarina Lee, mas também a banda sonora, criada por Sérgio Martins e Rui Lima, e o próprio desenho de luz, de Rui Monteiro.

Sozinha em palco, Crista Alfaiate encarna a cantora de ópera e segue um texto, que escreveu com Diogo Bento, um amigo que trouxe "alguma galhofa" e adequação para o trabalho, que tem "um engate, todo comunicado para a frente", num tom confessional, cujo crime faz os adolescentes seguir a história.

Até agora, conta Crista Alfaiate à Lusa, as reações têm sido "felizes", com o público atento e a reagir bem às intenções, num espetáculo que vai mudando algumas datas e locais, para se adequar aos novos sítios em que é apresentado.

Depois do Porto, "Carta Rejeitada" vai a Aveiro e, em janeiro de 2020, inicia uma digressão pela América do Sul, passando pela Argentina, Chile e Uruguai, com várias apresentações na região da Patagónia, antes de ir, também, ao Funchal, em abril do próximo ano.

"Na América Latina, vou fazer o espetáculo em castelhano, porque há esta comunicação direta com o público, e provavelmente com os acontecimentos recentes no Chile e naquela região, deverá surgir uma adaptação do texto. Mas já faz sentido ele ser apresentado lá", acrescentou Crista Alfaiate à Lusa.

O espetáculo "Niet Hebben [Carta Rejeitada]" pode ser visto no Teatro Carlos Alberto, na quarta-feira e no sábado, pelas 19:00, na quinta-feira, pelas 15:00, e, na sexta-feira, pelas 21:00.

É uma coprodução entre o Teatro Luís de Camões e o Teatro Nacional São João.