Cristãos no Iraque preparam-se para receber o Papa Francisco

"Ele terá palavras poderosas para o Iraque, onde foram cometidos crimes contra a humanidade", sublinha Najeeb Michaeel, arcebispo católico caldeu da cidade de Mossul, citado na France 24.



Francisco pretende que, deste contacto com as diferentes comunidades religiosas, resulte um melhor diálogo cristão - muçulmano. Neste contexto, a agenda do Sumo Pontífice integra um encontro com o principal clérigo xiita, o grande ayatollah Ali Sistani, em Najaf, a sul de Bagdade.