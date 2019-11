Cristina Sampaio e Tânia Cardoso finalistas de Prémio Internacional Mulher Cartoonista

Lisboa, 28 nov 2019 (Lusa) - As autoras portuguesas Cristina Sampaio e Tânia A. Cardoso estão entre as 53 finalistas do primeiro Prémio Internacional Mulheres Cartoonistas, criado pela organização United Sketches.